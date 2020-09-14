مسؤول بالكهرباء : الشبكة المصرية تزودنا بـ 80″ ميغا” ونقص الوقود يزيد من عمر الأزمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر موثوق من شركة الكهرباء بمدينة طبرق أن الشبكة المصرية تزودنا الشبكة الليبية بــ “80 ميغا وات” وهي غير كافية ونقص الوقود على محطات توليد الكهرباء الليبية يزيد من أزمة الكهرباء .

المسؤول قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الشبكة المصرية كانت تزودنا بـ 120 ميغا، ولكن بسبب الصيانة الجسيمة لأحد الدوائر الكهربائية مابين مرسى مطروح ومنطقة العوميد تم تقليص الحصة إلى “80 ميغا” يومياً وهي لاتكفي .

ولفت إلى أنه في نهاية الأسبوع الحالي نتوقع أن تتم الصيانة لهذه الدائرة، وسوف تقوم شركة الكهرباء المصرية بتزويدنا بطاقة إضافية تحل جزء من الأزمة في طرح الاحمال .

وأوضح المصدر نفسه أن بعض المناطق في شرق ليبيا يصل فيها زمن طرح الأحمال إلى 14 ساعة يومياً، منوهًا إلى أن مانتحصل عليه من الشبكة المصرية يغطي حتى مدينة درنة بما فيها مصنع أسمنت الفتائح الذي يستهلك “6 ميغا وات” .

وأضاف ” الآن نحاول توزيع الثمانين ميغا بعملية طرح الأحمال بمدينة طبرق والمناطق التي تقع غرب منها، ولدينا عجز كبير في توليد الطاقة في ليبيا بسبب نقص الوقود والغاز وشركة الكهرباء تسعى لحل هذه الأزمة .

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