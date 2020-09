اليوم.. عمل الوفاق تعلن إغلاق باب تسجيل الباحثين عن وظائف

أعلنت وزارة

العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إغلاق باب تسجيل الباحثين عن العمل

ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي بنهاية ساعات العمل اليوم

الاثنين.

وأفادت الوزارة

في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بأن باب التسجيل بمنظومة الباحثين عن العمل

مستمر وبشكل اعتيادي حتى موعد إغلاقه المقرر نهاية اليوم

