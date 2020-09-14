تهديد وابتزاز.. مسلحون يتوعدون المرشحين في انتخابات الخمس

هدد منتسبو عملية “بركان الغضب” في مدينة الخمس الليبية؛ بمحاسبة الشخصيات التي تخو العملية السياسية في المدينة، تحت ذريعة أنهم “منقلبون” على ثورة 17 فبراير.

جاء ذلك في بيان طبعت عليه أختام جماعات مسلحة تابعة لأركان ودفاع “الوفاق”.

وطالب منتسبو ما يعرف بـ”بركان الغضب”، في بيانهم، اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الخمس؛ بإيقاف تمرير قوائم من أسمتهم بـ”الخونة والعملاء”، وذلط دون تأجيل.

ووصف البيان، الذي حمل عنوان “الوفاء للشهداء”، المرشحين للانتخابات البلدية بأنهم “مندسون وأصحاب تحركات دنيئة”، متوعدًا بضربهم بيد من حديد.

يأتي هذا التطور معبّرًا عن مشهد جديد من مشاهد التهديد والإقصاء التي تنتهجها الجماعات المسلحة.

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