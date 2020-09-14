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أكار: أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي قدم دعمًا شرعيًا لصد حفتر عن طرابلس

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، هو الرئيس الوحيد الذي قدم دعمًا شرعيًا لليبيا.

آكار قال في تصريحات له، نقلها موقع “haberturk” التركي، “نحن نتعامل في ليبيا مع الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة”، مضيفًا “رئيسنا أردوغان، هو الزعيم الوحيد الذي قدم دعمًا إيجابيًا لصد هجمات حفتر”.

واعتبر آكار أن أنقرة لها 500 عامًا من التاريخ مع ليبيا، وأن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية الآن يأتي بناء على دعوة، في إشارة إلى طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المساعدة من أنقرة في صد الهجوم على العاصمة الذي بدأ في الرابع من أبريل 2019م.

وزعم الوزير التركي، أن بلاده دائما مع الحوار والحل السياسي، داعيًا الجميع إلى التفكير في السلام، مُتابعًا “في الوقت الحالي تركيا مستقرة للغاية، ونحن نؤيد الحوار، ونريد حل مشكلة المتوسط بالوسائل السلمية، ونؤيد الحوار إذا تمت تلبية طلباتنا ومطالبنا”.

وواصل “آكار” هجومه على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، معتبرًا الأخير يعاني فقدان الدعم ويحاول التستر على أخطائه في غضبه”، حسب تعبيره.

وشهدت العلاقات بين تركيا وفرنسا العضوين في حلف شمال الأطلسي، توترا حول منطقة شرق المتوسط، وزادت حدة هذا التوتر بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها في العاشر من أغسطس الماضي، وذلك إلى جانب خلافهما بشأن ملفات النزاع في كل من ليبيا وسوريا.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.

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  • متخلف عقليا فالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى بينما حكومة الوفاق رفضها مجلس النواب مرتين وبالتالى فهى فاقدة الشرعية اما المجلس الرئاسى ففاقد للشرعية بالثلاثة بانسحاب اربعة منه وبالتالى انعدم التوافق والثانى انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات والثالث ان لا يحق للسراج شرعا توقيع اى اتفاقية دولية منفردا لابد من موافقة مجلس النواب وبالتالى فاردوغان مجرم محتل ومختل عقليا ويحتل اراضى دول عربية بالمخالفة للقانون الدولى ويستحق الجلب للعدالة امام محكمة الجنايات الدولية !!

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  • يااكار ياحمار ما تزعمه مثير للسخرية لان زعيمك مجرم حرب بنص القانون الدولى حيث نقل اسلحة ومرتزقة من سوريا عبر سفن وطائرات مدنية كما انه نهب اموال مصرف ليبيا المركزى عن طريق اللص الكبير الذى اقاله مجلس النواب ولولا النفاق الدولى لكان زعيمك فى السجن بعد حكم محكمة الجنايات الدولية عليه ولكنه للاسف مجرد كلب صيد لترامب وهو من يحميه وتركه ينهب اموال الشعب الليبى ثمنا لدوره القذر فى نقل نفايات ارهابية تبتز بها امريكا فرنسا وباقى اوربا لتطلب ثمن الحماية الامريكية ولكن جائحة الكورونا خسرت الاقتصاد الامريكى 3 تريليون دولار ونرى حرائق الغابات فى فلوريدا لان المال الحرام لاينفع ياامريكان وحسابكم عسير امام الواحد الديان مع كلبكم اردوغان شر خلق الله

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