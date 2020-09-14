«بلدي غدامس» يمدد إغلاق المدينة حتى الأربعاء

قرر المجلس البلدي غدامس تمديد غلق المدينة حتى السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس يوم السبت الماضي مع اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا في البلدية، بحضور مختصين وممثلين عن أجهزة أمنية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأوصى الاجتماع بفتح المحال التجارية بشكل عام تحت ضوابط مشددة مثل ارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وعدم استقبال الزبائن بدون إجراءات احترازية.

كما أشار إلى وضع آلية للمناسبات الاجتماعية، داعيا أصحابها إلى التقليل قدر الإمكان من التجمعات، وشدد أيضاعلى إجبار رافضي المثول أمام لجان التقصي والرصد لأخذ المسحات، وإلا سيتم التعامل معهم «بأساليب التشهير والطرق القانونية».

ودعا الحاضرون بالاجتماع الجميع إلى الحد من التجمعات غير الضرورية، والحفاظ على التباعد الجسدي، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

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