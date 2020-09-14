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لنقي: حفتر لن يكون له حظوظ في المشهد السياسي الليبي بعد إجتماعات المغرب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي أنّ تعيين قادة المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة قد تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد رأى أنّ التفاهمات الأخيرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة ستحظى بالنجاح نتيجة الدعم الإقليمي والدولي الذي يساهم في وضع حدٍّ للفوضى ووقف القتال وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المتصارعين على السلطة والثروة.

واستبعد أن يكون  للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حظوظ في المشهد السياسي الليبي الجديد، مؤكّدًا أنّ إنهاء الأجسام الموازية وإعادة هيكلية المجلس الرئاسي يأتي عبر إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات.

عضو مجلس الدولة الإستشاري رأى أنّ الدعم الإقليمي والدولي يأتي لفرض نوع من الاستقرار بتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى حقير من شوية صراصير غبية لا تفهم ان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى ولا يجوز الغاؤه الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وهذا مستحيل كما ان اى اتفتاق لابد ان يحصل على موافقة مجلس النواب بالاغلبية يااغبية وهذا مستحيل اصلا واى تنفيذ لاى قرار لا يتم الا بموافقة المشير خليفة حفتر الذى يتمتع بشعبية كبيرة فى الشرق والغرب وانتم بتحلموا باوهام ونفس الكلام قاله الخوان على السيسى وهو اليوم من يتحكم فى المشهد الليبى بقوة ردع تفرض اى قرار يريده الشعب

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