ليبيا الان

غرفة التجارة بمصراتة تبحث تداعيات “كورونا” على السياحة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة، أبوبكر شنب، أوضاع شركات الخدمات السياحية المسجلة في الغرفة؛ وما تعانيه من تداعيات جراء انتشار فيروس “كورونا” على الصعيد الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال اجتماع مطوّل عقده “شنب” مع مدير إدارة المعارض على قزوط، بمشاركة مندوبي الشركات و مدير مكتب شركة الخطوط الليبية سالم فيدان ومندوب عن الشركات العاملة.

وتواجه مكاتب الخدمات السياحية وشركات الطيران أوضاع اقتصادية صعبة بسبب تعطل حركة الطيران في ليبيا منذ مارس الماضي إثر اتخاد المجلس الرئاسي قرارًا بإغلاق المطارات و وقف الرحلات كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس “كورونا”؛ وذلك قبل إعادة فتح المجال الجوي بشكل محدود.

 

 

 

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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