مؤسسة النفط تواصل حملتها للتصدي لوباء كورونا

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بتقديم دعم لجامعة إجدابيا يتمثل في بعض المستلزمات الطبية الوقائية كالكمامات والقفازات والكحول الطبي وكذلك أجهزة قياس درجة الحرارة وبعض الاحتياجات الاخرى.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أنه تم تقديم دعم مماثل لدار الوفاء للمسننين بمقرها بمنطقة مسة ببنغازي، وتسليم جهازي تنفس عناية فائقة لصالح مكتب الخدمات الصحية منطقة الشورى الادارية بالكفرة .

ويأتي هذا الدعم مساهمة من المؤسسة الوطنية للنفط لمساندة الجهود المبذولة في مختلف المناطق الليبية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا و لتغطية بعض الاحتياجات الطبية العاجلة.