ليبيا الان

ضبط تشكيل عصابي خلال محاولته خطف مواطن بالطريق الساحلي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ضبطت وحدة التحري بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع طرابلس تشكيلا عصابيا يمتهن الخطف والسرقة بالطريق الساحلي.

وقبضت الدوريات الأمنية التابعة لوحدة التحري على التشكيل المكون من ستة أشخاص، خلال محاولتهم خطف شخص بالطريق الساحلي قادم من مدينة زليتن، وعلى الفور تم ضبطه وتحرير المخطوف، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني وليد تمكنت الخميس الماضي من تحرير ثمانية مواطنين من الجالية المصرية، بعد خطفهم على الطريق العام بين منطقتي القريات والشويرف جنوب بني وليد.

وقال الغول في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هناك «عصابات تقوم ببيع الأشخاص المقبوض عليهم لأحد مهربي البشر، حيث يقوم بتعذيبهم وابتزاز أهاليهم من أجل دفع فدية مادية كبيرة».

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هذا التشكيل خطير وكبير فهو منذ سنوات يمارس هذه المهنة مع عصابات تتواجد في جمهورية مصر حيث يقوم أشخاص من المنطقة الشرقية بتأمين وصول العمالة المهربة إلى بلدية بن ولبد مقابل مبالغ مالية باهضة يدفع جزء منها في مصر ومن ثم يتم حجزهم في المدينة إلى حين دفع باقي المبلغ من خلال مكاتب الحوالات في ليبيا ومن ثم ترحيلهم إلي طرابلس والمناطق الاخرى وتصل هذه المبالغ وفق إفادة المصريين إلى مبالغ تتجاوز (15) ألف دينار ليبي مما تسبب في إرتفاع أسعار العمالة الوافدة فالامر بحاجة لمعالجة قانونية من وزارة العمل والداخلية لفتح منافذ الدخول للعمالة وبعقود رسمية بدلا من إبقاء الحال كما هو عليه من عهد الطاغية الذي قفل المنافذ بهدف تشغيل العمالة الوطنية كعارضة والتي لا يتقبلها المجتمع الليبي إلا نادرا ، وهذا أمر لا يتم في دولة غنية بها نفط مثل (ليبيا) فالشباب أغلبهم لا يتقبلون هذه المهن والقليل يمارس هذه المهنة نتيجة إرتفاع الاسعار التي لا يستطيع صاحب الدخل المحدود تسديدها ، فالامر بحاجة إلى دراسة وتعديل القرارات الصادرة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي حتي يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بدلا من مضيعة الوقت جراء محاربة هذه الظواهر .

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