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النمروش: لن تتخلّى عن سرت أو الجفرة وسنبسط سيطرتنا على التراب الليبي بالكامل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش أنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يملك السلطة على الأرض، وأنّ السلطة المطلقة في يد المشير خليفة حفتر حسب زعمه.

النمروش أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر بحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم”: “لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار. تعلمون أنّ هناك وقفًا لإطلاق النار حاليًا برعاية المجتمع الدولي، لكنّ مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه ونحن مستعدون لصدّ أي عدوان”.

ولفت إلى أنّ السلطات في طرابلس تريد دولة مدنية ديمقراطية وتدعم العملية السياسية، مضيفًا: “لن تتخلّى عن سرت أو الجفرة أو أيّ شبر من ليبيا”.

كما أكّد النمروش أنّ “غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا يتجزأ من وزارة دفاع الوفاق، وأنهم يتواصلون معها ويدعمونها بكافّة التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، مبينًا بأنهم ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عشم ابليس فى الجنة ..فانت مجرد كلب من كلاب اردوغان لا تسيطر على مليشيات طرابلس ولا مصراته والبقرة والحصان والفار وكاره وغنيوه اى واحد منهم اقوى منك ولديه سلطة مطلقة على منطقته

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  • للأسف الوفاق عارضة وقف أطلاق النار مش حفتر والأجتماعات تعزيز الأنفاق السياسي بين الأطراف وأنت جاي تبي ترجع النزاعات والصراعات والمؤكد على الناس وأعتقد حفتر ما خاسر شيئ ومادام تقدر أدير فيها فلة يلا دونك غير بعد على الناس اخش الوسع تي أمس لما هدوا كتاتيب على طرابلس وينك أنت اوقاتك أداروا مايبوا ومشوا

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  • عقاب اخوانى منحل وفاسد وعميل لتركيا وهراوكة الميليشيات راكبين عليه ويتبجح بأنه وزير دفاع ؟ ما صح طاقته ؟ تى ما ارجل حفتر عليك يا قواد يا زامل يا منيوك .

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