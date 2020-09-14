«كهرباء الموقتة»: استقرار جزئي في الشبكة بالمنطقة الشرقية بعد تحسن إمدادات الوقود

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة التابعة للحكومة الموقتة اليوم الإثنين، تحقيق استقرار جزئي في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية وتقليص العجز، عقب تحسن نسبي في إمدادات الوقود.

وقال الناطق باسم الهيئة، ربيع خليفة، أن شركة البريقة لتسويق النفط زودت الهيئة «بجزئ بسيط من كميات الوقود المتفق عليها»، مشيرا إلى وصول ناقلة نفط على متنها كمية من الوقود الخفيف «ديزل» إلى ميناء بنغازي البحري يوم الجمعة الماضي، حسب بيان على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح خليفة أن الشبكة «عانت من نقص حاد في إمدادات الوقود من قبل شركة البريقة»، ما أسفر عن زيادة العجز إلى ألف ميغاوات، وهو رقم لم تسجله الشبكة الكهربائية في المنقطة الشرقية منذ سنوات، ما نتج عنه زيادة ساعات طرح الأحمال على المنطقتين الشرقية والوسطي ومناطق الصحراء من أربع إلى خمس ساعات.

ولفت إلى أن الأمر أفضى إلى توقف الوحدة الأولى والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، ومحطة السرير الغربي بالكامل، وبعد وصول الإمدادات الجديدة، عادت محطة شمال بنغازي للعمل.

وطالب خليفة شركة البريقة بتوفير الكميات المتفق عليها من الوقود الخفيف لصالح بشكل منتظم ومتواصل، حتي تتمكن الهيئة من توفير التيار الكهربائي دون انقطاع.

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