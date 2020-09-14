البكوش: ويليامز أغرقت الليبيين في مكائد وفاقدة للمصداقية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صلاح البكوش، الدور الذي لعبته مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قبيل مغادرتها المنصب بعد اقتراب تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، كرئيس للبعثة الأممية.

البكوش أكد، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، على ضرورة أن تنهي ويليامز ولايتها سريعا في “مذكرة نهاية الخدمة” تجنبا لإغراق الليبيين في “مكائد فاقدة للمصداقية” بدعم من المسؤولون عن الكابوس والأزمات التي تعيشها ليبيا منذ سنوات .

وكانت وكالة فرانس برس نقلاً عن دبلوماسيين، أفادت بأن مجلس الأمن الدولي اتفق، يوم الجمعة الماضي، على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و”منسق”.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر إعلامية بتوافق الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي البلغاري “نيكولاي ملادينوف”، كرئيس للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

والبلغاري “ملادينوف”، سبق أن شغل منصب المبعوث الأممي بالعراق ومنصب المنسق العام لجهود السلام بالشرق الأوسط.

ويأتي نيكولاي ملادينوف، خلفًا للمبعوث الأممي السابق، غسان سلامة، حيث أعلن يوم 2 مارس الماضي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إعفائه من مهمته في ليبيا، آملاً تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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