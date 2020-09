نظم عددا من طلاب وأعضاء مدرسة الجالية الليبية في العاصمة الماليزية كوالالمبور وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، اعتراضا على قرار وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بإخلالء المدرسة لغرض هدمها لأجل بناء سفارة ليبية جديدة رغم وجود سفارة مملوكة للدولة في حي ” جالان امبانق ” الدبلوماسي الراقي بجوار سفارة اليابان والولايات المتحدة والمركز الثقافي البريطاني .

ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها ” نطالب بالوقف الفوري لقرار إزالة أم المدارس الليبية بشرق آسيا”، “مدرستنا الليبية وطننا وبيتنا الثاني”، “نعم لاستمرار المدرسة الليبية ودعم العلم والبناء”، “وقفة احتجاجية ضد قرار إخلاء المدرسة الليبية كوالالمبور”.

The post بعد قرار الوفاق بإخلائها..وقفة احتجاجية ضد هدم المدرسة الليبية في كوالالمبور appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24