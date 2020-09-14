الاقتصاد والصناعة تبحث احتياجات شركة الحديد والصلب وسبل توفيرها

بحث مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة مصطفى قداره، احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب من الخردة الثقيلة وآلية توفيرها.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي -بحضور رئيس قسم الأسعار ورئيس قسم التصدير والاستيراد بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخردة، ومدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة مصراته، وممثل الشركة الليبية للحديد والصلب، وممثلين عن شركات تجميع الخردة-، التعرف على احتياجات الشركة من الخردة الثقيلة وسُبل توفيرها حسب الاسعار المعمول بها وإمكانية السماح للقطاع الخاص بتصدير الفائض منها.