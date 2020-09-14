توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، سقوط أمطار رعدية متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي ومن المتوقع أن تكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن تتكاثر السحب على مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة مع سقوط أمطار من حين لأخر مصحوبة بسحب رعدية ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة هذا الليلة ويوم الغد على بعض المناطق الساحلية خاصة الممتدة(من طرابلس إلى مصراتة) وبعض مناطق الدواخل يصحبها سقوط حبات البرد (التبروري) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا بينما تكون غربية على سرت ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 25 – 28 )مْ، و ما بين ( 32 – 33 ) مْ على سرت وابونجيم وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

وعلى مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد على الخليج وبنغازي والجبل الأخضر مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيا هذا اليوم حيث تتراوح ما بين ( 33 – 39 ) مْ ولا تتجاوز (32) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

أما على مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 33 – 38)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

وبحسب النشرة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مناطق الكفرة وتازربو والسرير، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 37 – 40 ) مْ.

The post الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24