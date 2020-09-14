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بعد انخفاض ملموس.. الدولار يصعد مجدداً أمام الدينار الليبي

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت من جديد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بعدما شهدت انخفاضا ملموسا أمس الأحد بعد البيان الأميركي بشأن تفاهمات مبدئية لفتح النفط.

وصعد الدولار أمام الدينار بمقدار 15 قرشا مع حلول الساعة 11 صباحا اليوم الاثنين وتم تداوله بـ 6.390 دنانير فيما ارتفع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا مسجلا 6.440 دنانير.

وشملت موجة الارتفاع الصباحية سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 7.450 دنانير، وبالنسبة للعملات الأخرى فقد صعدت قيمة الجنيه المصري بمقدار قرشين وبلغت قيمته 40 قرشا بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدينار 87 قرشا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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