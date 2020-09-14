«شركة كفالاي»: تسيير أولى الرحلات البحرية بين «مصراتة» وتركيا بداية ديسمبر

أفاد مصدر مسؤول من شركة كفالاي، بتسيير أولى الرحلات البحرية من محطة مصراتة بداية من ديسمبر المقبل إلى كل من تونس وتركيا بباخرة سعتها (400 راكب / 100 سيارة / 400 طن البضائع).

أضاف المصدر لراديو مصراتة fm ، اليوم الإثنين، أن الشركة المالكة تسعى لفتح خطوط بحرية نحو السعودية وايطاليا مؤكدا تلقيهم عروضا أخرى من مالكي بواخر سياحية لتسيير رحلات الى دولة مالطا.

الجدير بالذكر أن محطة مصراتة البحرية تم إنشائها بميناء الشركة الليبية للحديد والصلب بالشراكة مع شركة كفالاي للاستثمار والخدمات السياحية ووصلت نسبة انجاز المحطة الى 93 % .