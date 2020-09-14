ليبيا الان

بحث سبل تشكيل استراتيجية موحدة للتعامل مع ملف الهجرة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، محمود الطوير، اجتماع عمل مع رئيسة اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب الموازي في طرابلس، ربيعة أبوراص.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتواصل لتبادل الآراء ووجهات النظر من أجل التوصل إلى استراتيجية وطنية موحدة اتجاه قضية الهجرة غير الشرعية وتحديد سياسات واستراتيجية الهجرة من قبل السلطات التشريعية  الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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