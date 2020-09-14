بحث سبل تشكيل استراتيجية موحدة للتعامل مع ملف الهجرة

عقد رئيس قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، محمود الطوير، اجتماع عمل مع رئيسة اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب الموازي في طرابلس، ربيعة أبوراص.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتواصل لتبادل الآراء ووجهات النظر من أجل التوصل إلى استراتيجية وطنية موحدة اتجاه قضية الهجرة غير الشرعية وتحديد سياسات واستراتيجية الهجرة من قبل السلطات التشريعية الليبية.