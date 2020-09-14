ميليشيات الخمس : يجب إيقاف تمرير قوائم “الخونة والعملاء” بانتخابات البلدية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب منتسبو عملية بركان الغضب من عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، بمدينة الخمس اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الخمس بإيقاف تمرير قوائم من وصفوهم بـ”الخونة والعملاء” حالا ودون تأجيل.

وتوعدت الميليشيات المسلحة في بيان مشترك، بمحاسبة “الذين يظنون أنه باستطاعتهم الخوض في العملية السياسية بعد هزيمة سيدهم “حفتر” الذي انقلب على ثورة السابع عشر من فبراير ومبادئها”، حسب وصفهم .

وأضاف البيان “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التفكير في تمهيد الطريق لمجرم الحرب، من جديد لزرع الفتنة والتغول في ممرات الحكم المحلي عن طريق دس طابوره الخسيس الذي يحاول دون جدوى اعتلاء كراسي السلطة خلافا للمسار الديمقراطي”.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أعلنت نهاية شهر أغسطس الماضي، توقف العملية الانتخابية لبلدية القطرون، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

وأعلنت اللجنة قبل التوقف بأيام، فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في 8 بلديات ستجرى فيها الانتخابات المحلية، هي: “مسلاتة، الزاوية الجنوب، كاباو، زليتن، السائح، الخمس، جادو، الحرابة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24