اليعقوبي: ليبيا دولة “فاشلة” ولا وجود للسيادة والاستقلال

أكدت العضوة المنشقة عن مجلس النواب، السيدة

اليعقوبي، أن ليبيا دولة فاشلة.

وقالت اليعقوبي،

اليوم الإثنين في تغريدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”

تويتر”، ” لا تتحدثوا عن الاستقلال والسيادة، فلا وجود لهم في ليبيا لا

بمظهرها الداخلي أو الخارجي” على حد قولها.

وتابعت اليعقوبي

أن ليبيا دولة فاشلة، وهذه هي الحقيقة” على حد تعبيرها.

وكانت اليعقوبي

قد شبهت الوضع الحالي في ليبيا بـ”إعادة تدوير القمامة”، قائلة ” أعتقد أن

العملية كلها مدروسة ومخطط لها بدقة وأن

حفتر هزم عسكرياً وهو فخ لكي يغنم السلطة والحكومة التي نحميها نحن يعني حفتر طلع

من الباب ودخل من الشباك” على حد قولها.

