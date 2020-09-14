مستشفى غدامس العام يستنكر خطف “الثني”

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكرت الطواقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غدامس العام الأحد حادثة اختطاف ابن مدينة غدامس الدكتور “عبد المنعم أحمد الثني” .

وكانت مجموعة مجهولة قد اختطفت الدكتور ” الثني” أثناء خروجه من عمله في طرابلس السبت .

وأصدر العاملون في مستشفى غدامس بيان أكدوا فيه أن المختطف معروف بأخلاقه وسيرته الحسنة وأدائه الممتاز في عمله كطبيب جراح.

وأشار الأطباء و المساعدين أن الثني كان استاذ مميز لهم، كما أنه شارك في العشرات من القوافل الطبية المجانية التي أجراها خلال السنوات السابقة داخل المستشفى .

وطالب الطاقم الطبي في مستشفى غدامس العام بإصرار فك أسره و بدون شروط .

و وجه العاملون في مستشفى غدامس رسالة للجهات المسؤولة، مطالبين بتحمل مسئوليتهم والتدخل لإطلاق سراح الطبيب المختطف .

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