ليبيا الان

مستشفى غدامس العام يستنكر خطف “الثني”

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكرت الطواقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غدامس العام الأحد حادثة اختطاف ابن مدينة غدامس الدكتور  “عبد المنعم أحمد الثني” .

وكانت مجموعة مجهولة قد اختطفت الدكتور ” الثني” أثناء خروجه من عمله في طرابلس السبت .

وأصدر العاملون في مستشفى غدامس بيان أكدوا فيه أن المختطف معروف بأخلاقه وسيرته الحسنة وأدائه الممتاز في عمله كطبيب جراح.

وأشار  الأطباء و المساعدين  أن الثني كان استاذ مميز لهم، كما أنه شارك في العشرات من القوافل الطبية المجانية التي أجراها خلال السنوات السابقة داخل المستشفى .

وطالب الطاقم الطبي في مستشفى غدامس العام بإصرار فك أسره و بدون شروط .

و وجه العاملون في مستشفى غدامس رسالة للجهات المسؤولة، مطالبين بتحمل مسئوليتهم والتدخل لإطلاق سراح الطبيب المختطف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك