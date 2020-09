وليامز تلتقي قائد عملية إيريني وتؤكد التزام المشاركين في برلين بالقرارات الأممية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، قائد العملية البحرية الأوروبية إيريني الأميرال أغوستيني.

وبحسب بيان للبعثة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”رحبت وليامز بجهود تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، وأشارت إلى تعهد المشاركين في برلين باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و أنها حثتهم على تحمل مسؤولياتهم.

