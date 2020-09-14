شكشك يطالب الكهرباء بإمهال “إنكا” التركية 20 يومًا للبدء في تنفيذ عقودها دون قيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمسؤولين من شركة “إنكا” التركية، لبحث آخر المستجدات والتطورات المُتعلقة بتنفيذها لمشاريع محطات التوليد الكهربائية.

وذكر ديوان المحاسبة، في بيانٍ إعلامي له، أن الاجتماع جاء بناء على كتاب رئيس الديوان الأخير الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، حيث طالب فيه شكشك، بإمهال الشركة مدة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

ومن جهة أخرى أبدى المسؤولون بشركة “إنكا” استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، مُعربين عن قدرة الشركة ورغبتها الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها دون أي شروط مسبقة .

وأشار البيان إلى أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه، فإنه من المتوقع أن تستأنف الشركة أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أنه بعد مفاوضات طويلة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق؛ بشأن خارطة الطريق لإعادة تنفيذ مشاريع المقاولات الخاصة بالشركات التركية في ليبيا والمتوقفة بعد أحداث 2011م.

وأوضحت بكجان، خلال اجتماعها مع رؤساء اتحاد الغرف والبورصات التركية، وجمعية المصدرين، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد التجار والحرفيين، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، واتحاد المقاولين في تركيا، أن المذكرة الموقعة مع الوفاق سينتج عنها حلول للمفاوضات الثنائية بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين.

وأضافت، بحسب بيان لوزارة التجارة التركية، أن المذكرة تعد وثيقة إرشادية للنتيجة النهائية، موضحة أنها تحدد جميع القضايا الخاصة بمستحقات الشركات التركية، والدفعات المقدمة من خطابات الضمان، والأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات أو موقع البناء أو المشروع، من ارتفاع الأسعار، سواء كانت المشاريع مستمرة أم لا، وتحديد عمليات التصفية للمشاريع التي لن تستمر، وفقا لتأكيدها.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قبل ذلك، أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق “غير الشرعية”، مُذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وذكرت في كلمة لها، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، أن هذا الاتفاق سيضع الأساس لحل المشكلات الجارية بين الشركات التركية ونظيرتها الليبية، ووضع استثمارات، وتنفيذ مشاريع جديدة.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا توقفت في الآونة الأخيرة، مُبينة أنه كانت هناك شكوك بشأن استكمال هذه المشاريع، وأنه لدى الشركات التركية مستحقات مُتبقية في هذه المشاريع.

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