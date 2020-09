جادو تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في جادو، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ القصوى، بسب ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في نطاق البلدية.

وطالبت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمع في المقاهي والأماكن العامة، وإلغاء المناسبات الاجتماعية من مآتم وأفراح وغيرها نظرًا لأنها كانت من أسباب انتشار الوباء.

ونصحت اللجنة المواطنين فوق الستين عامًا بعدم التردد على المساجد والأماكن المزدحمة والمناسبات الاجتماعية حفاظًا على أرواحهم، وحتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالمرض.

