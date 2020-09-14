ورشة بمنظمة خريجي الأزهر لطلاب ليبيا تدعو لنشر قيم المواطنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

14 September, 2020

شهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الإثنين، ورشة عمل لـ 15 طالباً وطالبة من الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر، بعنوان “الأخوة وحرمة الاعتداء والإيذاء”، تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، في إطار دورها المتواصل في تثقيف الطلاب الوافدين من مختلف جنسيات العالم ونشر صحيح الدين الإسلامي بمنهجه المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد المستشار العلمي لمنظمة خريجي الأزهر إبراهيم الهدهد، خلال المحاضرة، على أن تعاليم الإسلام جاءت للتأكيد على الأخوة بين بنى البشر، ولتحفظ الروابط المشتركة بين الجميع، من أجل استقرار المجتمعات، موضحاً أنها حذرت أيضاً من الاعتداء وإيذاء الأنفس المعصومة، فالمسلم الحق هو من سلم الناس من لسانه ويده.

وشدد المستشار العلمي للمنظمة، على أن الدين الحنيف حث أتباعه على الالتزام بمنهجه، في التعاون والتكاتف، وحفظ حقوق الآخرين، والابتعاد عن أي شائبة تشوب العلاقات بين الناس، حتى يظل المجتمع متماسكاً مترابطاً، بروابط الإسلام والإنسانية والمواطنة.

وأشار الهدهد، إلى أنه يجب على أفراد المجتمع الواحد بنشر قيم المواطنة والانتماء، حيث يقوم الوطن على مشاركة أبنائه ودعمهم، لافتًا إلى أن الاعتداء والإيذاء ليس من قيم وفلسفة الدين الإسلامي الحنيف، مضيفا أن من يعين على هدم الوطن لا يستحق أن ينول شرف أن يكون من أبناء الوطن، لافتًا إلى أن شرط أخذ الحقوق أن يكون بمثل ما أمر الله تعالى به.