الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 6 حالات وفاة و 734 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة و 734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 579 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3494) عينة موزعة علي المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1344) عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي (155) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن (121) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (152) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1017) عينة

وقال المركز إن مختبر فرع المركز سبها فحص (194) عينة، و مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية (61) عينة، و مختبر فرع المركز الكفرة (15) عينة، و مختبر فرع المركز طبرق (9) عينات، و مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (14) عينة، و مختبر فرع المركز تازربو (10) عينات، و مختبر فرع المركز غدامس (2) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (68) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج الفحص أظهرت سلبية (2828) عينة، و إيجابية (532 حالة جديدة و 202 حالة مخالطة.

