شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة حظر السلاح على ليبيا.

