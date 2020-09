انطلقت اليوم الإثنين، ورشة عمل لـ 15 طالباً وطالبة من الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر، من خلال المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بعنوان “الأخوة وحرمة الاعتداء والإيذاء”، تحت رعاية إمام الأزهر أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الورشة تأتي فى إطار دور المنظمة المتواصل فى تثقيف الطلاب الوافدين من مختلف جنسيات العالم ونشر صحيح الدين الإسلامى بمنهجه المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف.

ومن جانبه أكد المستشار العلمي لمنظمة خريجى الأزهر ابراهيم الهدهد، خلال المحاضرة ، على أن تعاليم الإسلام جاءت للتأكيد على الأخوة بين بنى البشر، ولتحفظ الروابط المشتركة بين الجميع، من أجل استقرار المجتمعات، موضحاً أنها حذرت أيضاً من الاعتداء وإيذاء الأنفس المعصومة، فالمسلم الحق هو من سلم الناس من لسانه ويده.

وشدد الهدهد على أن الدين الحنيف حث أتباعه على الالتزام بمنهجه، في التعاون والتكاتف، وحفظ حقوق الآخرين، والابتعاد عن أي شائبة تشوب العلاقات بين الناس، حتى يظل المجتمع متماسكاً مترابطاً، بروابط الإسلام والإنسانية والمواطنة.

وأشار الهدهد إلى أنه يجب على أفراد المجتمع الواحد بنشر قيم المواطنة والانتماء، حيث يقوم الوطن على مشاركة أبنائه ودعمهم، لافتًا إلى أن الاعتداء والإيذاء ليس من قيم وفلسفة الدين الإسلامي الحنيف مستشهدًا بقول الله تعالى: “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” وقوله ” وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”.

وأضاف الهدهد أن من يعين على هدم الوطن لا يستحق أن ينول شرف أن يكون من أبناء الوطن، لافتًا إلى أن شرط أخذ الحقوق أن يكون بمثل ما أمر الله تعالى به.

The post ورشة عمل أزهرية لطلاب ليبيا: من يهدم الوطن لا يستحق أن ينول شرف الانتماء له appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24