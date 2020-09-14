734 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات في ليبيا خلال 24 ساعة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يوم أمس الأحد، 734 عينة موجبة بفيروس كورونا، ضمن 532 إصابة جديدة و202 مخالطة، بالإضافة إلى 6 وفيات.

قال المركز، في النشرة اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، إنه استلم عدد (3494) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج: عدد (2828) عينة سالبة، وتصدرت طرابلس قائمة المدن التي تضم مصابين بفيروس كورونا.

أشار المركز إلى تسجيله 579 حالة شفاء، أكثرها أيضاً في طرابلس، بينما جاءت الوفيات الستة بمدن: مصراتة، مزدة، صبراتة، أوباري، سواني بني آدم، لترتفع بذلك حالات الشفاء إلى 12.762 حالة.

وسجلت المركز، الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي ومعافي فيروس كورونا المستجد، لتضم 23.515 إجمالي الإصابات، بينها 10.385 حالة نشطة، و12.762 متعافي، و368 وفاة.