ليبيا الان

9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر جراء إقفالات المنشآت النفطية ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، بلغت 9 مليارات و 800 مليون دولار.

وأشار بيان للمؤسسة، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الخسائر سُجِّلت خلال 241 يومًا، وبالتحديد منذ 18 يناير الماضي.

وجددت دعوتها إلى: «الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كل الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفيها في خطر، أو يعرض منشآتها للضرر أو الدمار، بسبب نشاط عسكري غير قانوني».

ولفتت في بيان، الخميس الماضي، إلى «حدوث تبادل لإطلاق نار وخروقات أمنية جديدة في حقل الشرارة النفطي» جنوب غرب البلاد، معربة عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض حقل الشرارة، التابع لشركة «أكاكوس للعمليات النفطية»، لخروقات أمنية تهدد حياة موظفيها وسلامة منشآتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك