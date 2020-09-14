الأعلى القبائل والمدن: نرفض أي حوارات خارج الوطن ما لم يشارك فيها الجميع

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

14 September, 2020

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، رفضه لـ “نتائج الحوارات التي تتم خارج الوطن ما لم يشارك فيها الجميع وأن يتم اختيارهم بأنفسهم لممثليهم للحوار وباشراك كل القوى الفاعلة في ليبيا”.

وقال المجلس في بيان أصدره وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”نرفض أية نتائج تؤسس على ادعاء المحاصصة من شأنها تعرض وحدة البلاد للخطر، ونؤكد على قرارات المجلس السابقة بشأن تفكيك المليشيات وتسليم سلاحها وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما نؤيد ونبارك حراك الشعب الليبي ضد ضنك العيش وتردى الخدمات وانتشار الفساد”، بحسب تعبيره.

وحذر المجلس في بيانه، من “إعادة تدوير كل من هم في المشهد السياسي الحالي في المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها وإعادة تكليفهم لكونهم هم السبب الحقيقي في معاناة الشعب ولتفريطهم في السيادة الوطنية ومصالح الوطن والمواطن”، على حد وصفه.