«أوقاف الموقتة» تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد

سمحت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة بإعادة إقامة صلاة الجمعة في جميع المساجد.

ودعت الهيئة، في كتابها رقم «1095» إلى مديري مكاتب الهيئة رؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب، إلى الأخذ بما أوصت به اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا بشأن الإجراءات الاحترازية.

ودعت إلى مراعاة القدرة الاستيعابية للمساجد والساحات، والالتزام التباعد الاجتماعي عبر وضع علامات بين المصلين بما لا يقل عن متر واحد وارتداء الكمامة، وإزالة السجاد، ليصطحب كل مصل سجادته.

ووجهت بالقيام بأعمال النظافة والتعقيم بالمساجد والساحلات قبل وبعد كل صلاة، وفتح ل الأبواب في المساجد والساحات لتسهيل حركة الدخول والخروج، وفتح المسجد قبل الآذان بربع ساعة فقط، وتحديد زمن الخطبة والصلاة بألا تتجاوز ربع ساعة.

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