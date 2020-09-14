شركة الكهرباء تبحث سير عمل إدارات التوزيع والجهد المتوسط

ناقش المدير العام للشركة العامة للكهرباء خلال اجتماع موسع رفقة مديري الإدارات للتوزيع والجهد المتوسط والنقل ومشروعات التوزيع، سير العمل بهذه الإدارات والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة.

كما بحث الاجتماع إمكانية حلحلة هذه العراقيل، وسبل توفير الاحتياجات المطلوبة لصيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس، أن خط أبوظهير الباعيش، تعرض للسرقة للمرة الرابعة عشرة على التوالي، ما تسبب بانقطاع الكهرباء على المواطنين لأربعة أيام، موضحة أنها أعادت صيانته وتشغيله من جديد عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية.

كما طالبت الشركة، المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابي من خلال الإبلاغ عن هذه الاعتداءات للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة الكهربائية.

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