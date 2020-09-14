ماذا قال الصغير حول استقالة الحكومة المؤقتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

14 September, 2020

علق وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، على ملف تقديم الحكومة الليبية “المؤقتة” برئاسة عبدالله الثني، باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال الصغير في ورقة تحليلية بعنوان (عقيلة والحلوى) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”عقيلة يقول أنه استلم استقالة المؤقتة دون أن تعلن الحكومة نفسها ذلك، عقيلة ليس رئيس دولة لتقدم له الاستقالة في صمت ولشخصه وصفته في صمت، يبدو أن الطموح عند عقيلة في تولي الرئاسي بلغ ذروته وأنه ابتلع طعم الغرب الذي لوح له بحلوى الرئاسي وجعله يسير في خطى لا رجوع عنها ومنها هذه الخطوة”، بحسب تعبيره.

وتابع الصغير، :”البرلمان ضمن الاتفاق السياسي الاعلان الدستوري (بتحفظات) وليس من بين تلك التحفظات حق البرلمان منفرداً في تعيين حكومة، بمعنى أن قبول استقالة المؤقتة يجعل البرلمان يسير مجبراً في طريق الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، إما الحالي أو البديل، فلن يستطيع البرلمان تعيين حكومة مؤقتة ولا دائمة بمفرده بموجب تعديلاته على الاعلان الدستوري، الا إذا كانت خطوة الاستقالة هي مسرحية فقط لإسكات المظاهرات ومسرحية شبيهة بمسرحية السراج وباشا اغا”، على حد قوله.