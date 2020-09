أعلنت الهيئة العامة للكهرباء، والطاقة المتجددة بالحكومة المؤقتة، الإثنين، عن رجوع محطة السرير الغربي الكهربائية للعمل من جديد بعد خروجها بسبب نفاذ الوقود الخفيف، ودخول الوحدة الثالثة بها علي الشبكة

The post عاجل // رجوع محطة السرير الغربي الكهربائية للعمل ودخول الوحدة الثالثة بها علي الشبكة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24