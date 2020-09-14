مركز إيواء طريق السكة في طرابلس يستقبل 85 مهاجرا

استقبل مركز إيواء طريق السكة في طرابلس، فجراليوم الإثنين، 85 مهاجرًا غير شرعيين، من قبل جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

ويحمل المهاجرون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية، وقد قدِّمت لهم المساعدات الإيوائية، حسب بيان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي منتصف أغسطس الماضي، أصدرت منظمة الهجرة الدولية تقريرًا أشارت فيه إلى رصد أكثر من 600 ألف مهاجر في ليبيا، 49% منهم مقيمون في شمال غرب البلاد.

وتتوزع نسبة 51% المتبقية على النحو التالي: 28% في الحدود الشرقية مع مصر والسودان، و23% في جنوب غرب الحدود مع تشاد والنيجر.

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