شركة أنكا التركية تبدي لشكشك استعدادهم لاستكمال مشاريع محطات الكهرباء المتوقفة

ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الأحد بمسؤولين من شركة إنكا التركية لبحث آخر المستجدّات والتطوّرات المتعلّقة بتنفيذها لمشاريع محطات التوليد الكهربائية.

الاجتماع يأتي بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بناء على كتاب رئيس الديوان الأخير الموجّه لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والذي طالب فيه شكشك بإمهال الشركة مدة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثّلة في تنفيذ محطّتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

ومن جهتهم، أبدى المسؤولون في الشركة استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصّة بالعقود، معربين عن قدرة الشركة ورغبتها في الشروع بتنفيذ العقود التي أُبرمت معها دون أيّ شروط مسبقة.

وأشار المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إلى أنّه في ضوء ما تمّ الاتفاق عليه يُتوقع أن تستأنف الشركة أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

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