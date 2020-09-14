السيسي يبحث مع خارجية أرمينيا التطورات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين مع وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكنيان، عددا من الملفات تطورات الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بسام راضي إن الجانبين تبادلا خلال لقاءهما في القاهرة الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.