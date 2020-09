باشاغا يناقش مع الغزالى سبل تطوير المذكرة الموقعة بين الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا اليوم الاثنين، برئيس لجنة متابعة مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب عبد الحميد الغزالي وبحضور عضو اللجنة جمال المزوغي.

وأوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بين المؤسستين.

