باشاغا يبحث عمل مذكرة التفاهم مع المركزي في مجال مكافحة الفساد

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، صباح اليوم الاثنين برئيس لجنة متابعة مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب عبدالحميد الغزالي وبحضور عضو اللجنة جمال المزوغي.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة تطوير ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة ،وتبادل المعلومات ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي.

وأستمع باشاغا لشروح وافية من قبل رئيس وعضو اللجنة حول سير العمل وآخر ما توصلت إليه اللجنة في تنفيذ ما جاء في المذكرة, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة .