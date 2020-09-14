وزير الدفاع التركي: ندعم الليبيين ونساعدهم في تأسيس جيش نظامي

ليبيا – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أنّ بلاده تدعم الشعب الليبي وتساعدهم في تأسيس ما أسماه بـ”جيشهم النظامي الضروريّ لحفظ أمنهم” في اشارة منه إلى مسلحي الوفاق وآلاف المرتزقة الذين ترسلهم بلاده إلى ليبيا للقتال في صفوف الوفاق.

آكار أكّد وفقًا لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد أنّ تركيا تتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011.

واختتم حديثه قائلا : “الكثير من البلدان والمؤسّسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات حفتر ومليشياته في ليبيا” دون أن يشير لدور بلاده في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر مطارات بلاده.

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