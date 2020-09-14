بن شرادة: مصر ستستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام

ليبيا – أكّد عضو مجلبس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أنّ سماح مصر باستئناف الرحلات الجوّية مع مطارات ليبيا في الغرب والشرق يمثّل حسن النية تجاه الغرب الليبي.

بن شرادة وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال إنّ الوفد الليبي اتّفق مع اللجنة العليا المعنية بالملف الليبي على تسهيل الحصول على التأشيرات.

وتابع: “كذلك اتفقنا على بحث دخول العمالة المصرية لليبيا، على أن تجتمع اللجان المعنية بهذا الملف من البلدين”.

عضو مجلس الدولة شدّد على أنّ الخطوات المصرية تمثّل أهمية كبيرة للداخل الليبي وخاصّة الغرب الذي سينظر لهذه الخطوة بإيجابية كبيرة، على عكس الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية