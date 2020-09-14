شكري يردُّ على مستشار أردوغان بشأن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخصُّ الملف الليبي

ليبيا – علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بشأن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخصُّ الملف الليبي.
شكري وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها فضائية “سي بي سي” المصرية أمس الأحد بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال:” “نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متّفقًا مع السياسات فلا يصبح له وقع أو أهمية”.
ووجّه وزير الخارجية المصري في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى تركيا، محملًا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسّعية مُزعزعة للاستقرار في المنطقة .
وأضاف شكري: “إن السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسّط؛ جميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة”.
وزير الخارجية المصري اختتم: “جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يُصرّح به؛ وإنما بأفعال وسياسات تعزّز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية، وهذا ما يهمّنا في تلك المرحلة”.
أضف تعليقـك