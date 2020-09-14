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شكري يردُّ على مستشار أردوغان بشأن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخصُّ الملف الليبي

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بشأن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخصُّ الملف الليبي.

شكري وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها فضائية “سي بي سي” المصرية أمس الأحد بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال:” “نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متّفقًا مع السياسات فلا يصبح له وقع أو أهمية”.

ووجّه وزير الخارجية المصري في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى تركيا، محملًا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسّعية مُزعزعة للاستقرار في المنطقة .

وأضاف شكري: “إن السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسّط؛ جميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة”.

وزير الخارجية المصري اختتم: “جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يُصرّح به؛ وإنما بأفعال وسياسات تعزّز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية، وهذا ما يهمّنا في تلك المرحلة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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