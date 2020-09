تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا محور مباحثات السيسي ومناتساكنيان

بحث الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب

مناتساكنيان، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال بسام راضي،

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصريةـ إن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات

النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، على رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا

وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض

التدخلات الخارجية في المنطقة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها

الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

