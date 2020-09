الأعلى للقبائل والمدن يحذر من إعادة تدوير القائمين على المشهد السياسي الحالي

أعرب المجلس

الأعلى للقبائل والمدن الليبية، رفضه لـ “نتائج الحوارات التي تتم خارج الوطن

ما لم تشارك كل القوى الفاعلة في ليبيا”، محذرا من إعادة تدوير كل من هم في

المشهد السياسي الحالي في المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها وإعادة تكليفهم

لكونهم هم السبب الحقيقي في معاناة الشعب ولتفريطهم في السيادة الوطنية ومصالح

الوطن والمواطن

وقال المجلس في

بيان إنه يرفض ” أية نتائج تؤسس على ادعاء المحاصصة من شأنها تعرض وحدة

البلاد للخطر، مؤكدا على قرارات المجلس السابقة بشأن تفكيك المليشيات وتسليم

سلاحها وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومباركة حراك الشعب ضد

ضنك العيش وتردى الخدمات وانتشار الفساد”، بحسب تعبيره.

