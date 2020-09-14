وليامز ترحب بجهود تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأميرال أغوستيني.

ورحبت وليامز، بجهود تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، مشيرة إلى تعهد المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحثتهم على تحمل مسؤولياتهم، بحسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، وتستهدف العملية مراقبة البحر المتوسط لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

وقد أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في نهاية أبريل الماضي عن بدء عملية “إيريني” الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24