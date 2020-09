أعلنت مصادر صحفية، الإثنين، أن المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بحثت اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو .

