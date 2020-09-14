ماكرون يؤكد تمسكه بالحل السياسي في ليبيا واحترام حظر توريد السلاح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمسكه بالحل السياسي في ليبيا واحترام حظر التسليح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: “تم التطرق إلى القضايا الليبية، وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين (يناير 2020)، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510” بحسب وكالة سبوتنيك.

وبحسب بيان لقصر الإيليزيه، فقد شدد ماكرون على “ضرورة أن تساهم الدول المجاورة لليبيا في الحث على تطبيق مقررات مؤتمر برلين”.

وأضاف بيان الإليزيه: “حول ليبيا، ماكرون شدد على ضرورة احترام الجميع للحظر على السلاح وتشجيع الحل السياسي”.