30 ملم من الأمطار تفتح موسم ” فيضانات الشوارع ” ومليارات البنية التحتية

ليبيا – شهدت عدة مناطق غرب البلاد ارتفاعًا في منسوب مياه الأمطار بالطرق العامة والشوارع بعد تساقط كميات متوسطة من الأمطار لم تتجاوز مابين 30 و 35 ملم وفقًا للأرصاد الجوية .

في العاصمة طرابلس أُغلق الطريق السريع لساعات ما تسبب في ازدحامات خانقة ، بسبب تساقط الأمطار وكذلك في عدة شوارع رئيسية بالعاصمة والجبل الغربي والطريق الساحلي .

وتعاني مختلف مناطق البلاد الساحلية شرقًا وغربًا من انعدام البنية التحتية المقاومة للأمطار ، اذ افتتحت هذه الكمية العادية من المطر موسم ” فيضانات الشوارع ” دون أي استعدادات من الدولة لمواجهة هذا الموسم .

وفي عدة مدن مثل طرابلس وبنغازي وطبرق ، باتت هناك مناطق تُعرف سنويًا بتحولها إلى بحيرات للأمطار التي تسببت في حوادث عدة أسفرت عن وفيات وأضرار مادية بسبب غياب البنية التحتية .

وترمي الحكومات المتعاقبة فشلها على النظام السابق وتتهمه بعدم تدشين بنية تحتية لائقة لإحتواء الأمطار ، إلا أن 10 سنوات منذ سقوط النظام تعتبر فترة كافية جدًا لتحسين شبكات المجاري والصرف الصحي التي صُرفت عليها المليارات ولكن على الورق دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع .

المرصد – متابعات

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