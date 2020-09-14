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30 ملم من الأمطار تفتح موسم ” فيضانات الشوارع ” ومليارات البنية التحتية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شهدت عدة مناطق غرب البلاد ارتفاعًا في منسوب مياه الأمطار بالطرق العامة والشوارع بعد تساقط كميات متوسطة من الأمطار لم تتجاوز مابين  30 و 35 ملم وفقًا للأرصاد الجوية  .

في العاصمة طرابلس أُغلق الطريق السريع لساعات ما تسبب في ازدحامات خانقة ، بسبب تساقط الأمطار وكذلك في عدة شوارع رئيسية بالعاصمة والجبل الغربي والطريق الساحلي .

وتعاني مختلف مناطق البلاد الساحلية شرقًا وغربًا من انعدام البنية التحتية المقاومة للأمطار ، اذ افتتحت هذه الكمية العادية من المطر موسم ” فيضانات الشوارع ” دون أي استعدادات من الدولة لمواجهة هذا الموسم .

وفي عدة مدن مثل طرابلس وبنغازي وطبرق ، باتت هناك مناطق تُعرف سنويًا بتحولها إلى بحيرات للأمطار التي تسببت في حوادث عدة أسفرت عن وفيات وأضرار مادية بسبب غياب البنية التحتية .

وترمي الحكومات المتعاقبة فشلها على النظام السابق وتتهمه بعدم تدشين بنية تحتية لائقة لإحتواء الأمطار ، إلا أن 10 سنوات منذ سقوط النظام تعتبر فترة كافية جدًا لتحسين شبكات المجاري والصرف الصحي التي صُرفت عليها المليارات ولكن على الورق دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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