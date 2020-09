عقيلة صالح و بديع يبحثان سبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول لحل سياسي

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مع رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع والوفد المرافق له.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق في بيان عبر صفحة المجلس الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية بالإضافة إلى الإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الإطراف المعنية للعمل على ذلك.

